Violante Placido, bella e sorridente allo specchio: e che gambe – FOTO

Violante Placido e il suo momento di riflessione allo specchio condiviso su Instagram. Sorriso e mille e gambe in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Into the past to look into the future 🤟🏻🧚🏻 morning #history #vintage Un post condiviso da Violante Placido (@violante.placido) in data: 20 Ott 2020 alle ore 1:25 PDT

Violante Placido torna in tutta la sua bellezza su Instagram. La bella attrice, figlia dell’attore e del regista Michele Placido, piace molto sul web. Sui social il suo seguito viene definito discreto ma i numeri raccontano di tanti utenti che la guardano con attenzione e ammirazione. Su Instagram la figlia d’arte ha un profilo seguito da 39 mila e 300 seguaci.

Lei che si diletta a condividere, non sempre, ma con calma e parsimonia, alcuni scatti tra lavoro e vita privata. La bella Violante questa estate è tornata come molti artisti sul palco con tanti appuntamenti dal vivo, lei che fin dall’inizio aveva espresso le perplessità per il ritorno alla normalità del suo settore, quello dello spettacolo, soprattutto per la ripresa dei film. E forse visto come la situazione sta diventando di nuovo calda non aveva tutti i torti.

Lei però è in gran forma, sprigiona bellezza e sensualità che ci concede con i suoi scatti. Bellezza e bravura per lei che condividono in un solo corpo.

Violante Placido, momento di riflessione allo specchio

Un momento di riflessione allo specchio per Violante Placido. È questo quello che la bella e brava attrice ci concede con il suo ultimo scatto pubblicato su Instagram. Una foto in bianco e nero nella quale Violante appare a testa in giù davanti allo specchio.

Capelli cortissimi e sbarazzini come sempre, un sorriso che fa invidia e una mise impeccabile. Sembra quasi lo scatto di qualcuno che ha appena finito di fare qualcosa di cui va molto fiera. I suoi occhi brillano e il suo sguardo è soddisfatto.

Camicia bianca e gonna sopra il ginocchio, con le mani che penzolano verso il basso e che gambe. È questo il dettaglio che colpisce e intriga. Messe in primo piano dalla foto e che riflettono allo specchio.

A corredo della foto la frase: “Let me take u down, cause i’m going to Strawberry Fields…nothing is real…: #strawberryfields #actress #blackandwhite #mirror #reflection #stolenpic”.

