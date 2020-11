Il profilo Instagram di Ainett Stephens ci mostra la sudamericana con tutta la sua prorompente bellezza in mostra. Magnifica e desiderabilissima.

È splendida Ainett Stephens nelle poche vesti che indossa. La venezuelana nata nel 1982, che è di casa da molto tempo in Italia, non si nasconde e dà l’appuntamento ai propri fans per una occasione speciale.

Leggi anche –> Ludovica Pagani maestosa | sotto la giacca nulla | tutta scoperta | FOTO

Lo fa così, mettendosi addosso il minimo sindacale richiesto. E tutti gli occhi finiscono addosso a lei. È subito una pioggia di complimenti per una delle donne più belle che ci siano. La sudamericana colpisce per la bellezza della sua pelle, per lo sguardo profondo e sensuale e per un fisico che supera la perfezione. Nel corso del tempo abbiamo potuto ammirarla in tante trasmissioni televisive, prevalentemente di Mediaset. È dal 2004 che Ainett vive in Italia, dove nel frattempo ha anche trovato l’amore.

Leggi anche –> Belen Rodriguez | la pelliccia si apre ed i fans sognano | FOTO

Ainett Stephens, una vera e propria pantera

Infatti dal 2015 lei ha sposato Nicola Radici, senza dubbio uno degli uomini più fortunati che ci siano. Ed a lui ha dato il loro figlio Christopher. Questa gravidanza non ha lasciato minimamente il segno sul corpo della Stephens, che ha saputo subito ritrovare la forma migliore. E come tante altre sue colleghe del mondo dello spettacolo, ha anche intrapreso una proficua carriera da influencer.

Leggi anche –> Cristina Buccino | buongiorno speciale | la maglia sta per cadere | FOTO

Un percorso che può essere coltivato nel migliore dei modi, potendo gestire da sola i propri tempi, a differenza degli impegni dettati dalla televisione, dalla moda o da altri ambiti. E così anche Ainett ha dalla sua una fanbase molto folta, proprio come le migliori influencer.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.