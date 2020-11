L’ex conduttrice, oggi opinionista tv, Alba Parietti torna a sbottare in pubblico e difendere il valore della famiglia

E’ sicuramente tra le opinioniste tv più conosciute dell’epoca, ma con una peculiarità immensa, di portare alto il valore della famiglia, dovunque vada. Alba Parietti si è di nuovo prodigata, lasciando le “briciole” a chi osa “turbare” la sua esistenza.

La showgirl di origini torinesi è stata molto spesso oggetto di critiche all’interno degli studi televisivi. L’ultimo porta la firma della “collega” Antonella Elia, a proposito del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dove spicca la presenza del figlio Francesco Oppini.

L’attrice quasi 60enne è stata messa alle strette dal giudizio dell’Elia che le ha fatto notare come avesse una certa età per fare determinate cose. La Parietti sarebbe stata in procinto di entrare nella casa, per una sorpresa ai concorrenti ed è stata apostrofata con le “cattive” maniere.

Ma dall’alto della sua esperienza non si è di certo trattenuta e ha sbottato con un ironico: “Sì brava ho un’età certa”, prima che arrivasse il Signorini di turno a “sedare” la diatrìba

Alba Parietti, la replica alla showgirl: “Se la vogliamo dire tutta…”

Dopo il polverone davanti al teleschermo, Alba Parietti è passata a “lavare i panni sporchi” della sua famiglia…in pubblico. L’istinto combattivo e la responsabilità di valorizzare le scelte del proprio nucleo familiare son tornate a galla, quando tra lei e il figlio c’è stata di mezzo l’ex di Franco Oppini.

Parliamo di Alessia Fabiani, tirata in ballo nella casa del Grande Fratello Vip dal fidanzato concorrente. Oppini ha rivolto in diretta parole quasi al veleno per Alessia, con la quale ha avuto una storia d’amore per 2 lunghi anni. Dalla bocca del giornalista di calcio è trapelato quasi tutto il “peggio” di quando vivevano insieme e “lei era superportata nel fare quella cosa”.

Alessia Fabiani, al tempo della relazione era una delle “letterine” di Passaparola, ma non è risucita a trattenersi dal non rispondergli: “Non è vero ciò che sta dicendo. Non mi aspettavo andasse in tv, perchè mi diceva sempre che non gli piaceva E invece… si è contraddetto”.

Tra i due litiganti, ci è voluto ancora una volta l’intervento della Parietti che naturalmente si è messa a scudo del figlio e non ne ha mandato a dire ad Alessia: “Con lei non c’era intesa già dall’inizio. D’altronde non credo che mio figlio abbia detto una bugia conoscendolo. Ma cosa vogliamo più dire di una che dopo aver lasciato mi figlio, ha intavolato una relazione d’amore con il suo migliore amico?!”

