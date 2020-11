Alessandra Gilioli fantastica in un completino bianco di lana-FOTO

L’influencer Alessandra Gilioli condivide una serie di foto in total white, è davvero bellissima quasi angelica

Visualizza questo post su Instagram Beverly Hills by @redkat.shop #redkat #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 11 Nov 2020 alle ore 12:41 PST

Bellissima l’influencer Alessandra Gilioli in bianco. Condivide una serie di foto su Instagram che fanno impazzire i suoi follower. All’influencer dai capelli rosso fuoco piace condividere foto mostrando il suo fisico da capogiro e infatti i suoi fan commentano le sue foto con grande piacere. “Ogni volta che ti vedo mi si alza la glicemia” e ancora “Madre natura deve inchinarsi alla tua perfezione sei super bella e dolcissima”. I fan la venerano come fosse una dea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Boss delle cerimonie. Imma Polese in crisi: “Il Castello è senza eventi”

Chi è Alessandra Gilioli, cosa fa nella vita e come è diventata nota ?

Visualizza questo post su Instagram Lockdown with @simone_favilli #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 9 Nov 2020 alle ore 2:12 PST

L’influencer è esplosa nel periodo della quarantena, ad oggi ha 232mila followers che non sono pochi. La ragazza ha 25 anni ed è milanese, anche se su Instagram appare sempre il suo corpo in evidenza dietro c’è tanto altro. Infatti la 25enne è laureata in economia all’Università Bocconi, una delle più prestigiose e importanti in Italia. Inizialmente Alessandra non avrebbe mai pensato di ottenere questo successo, tanto è vero che il suo profilo era privato.

Durante la quarantena però aveva molto tempo libero e ha deciso di dedicarsi ai social, e i risultati non sono tardati ad arrivare. Dal suo profilo non appare molto però se non le numerose foto a ripetizione in pose diverse e sensuali. Non è chiara la vera natura ed essenza della giovane. Che sia una ribelle e una esuberante si evince dal suo stile, i capelli rossi e i tatuaggi sul corpo che non passano inosservati. Però rimane un mistero come ragazza, anche della sua vita privata si sa molto poco se non nulla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Anna Tatangelo: il cambiamento dal 2005 ad oggi -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Red panther by @noirhandmade #milano Un post condiviso da Alessandra Gilioli (@alessandragilioli) in data: 5 Nov 2020 alle ore 4:55 PST

Dal suo profilo si vede anche che le piacciono le sfide e le sensazioni forte, infatti ama i motori a quanto pare. Ed è una a cui piace cambiare, anche look e spesso, si trovano foto di lei con lunghissime treccine. Appare proprio come uno spirito libero questa Gilioli.