Allenarsi a casa: i giusti attrezzi per un buon esercizio

Insieme allo smart working sta tornando anche la smart gym. Ma quali sono gli attrezzi migliori che dobbiamo avere in casa per un allenamento completo? Ecco una lista di strumenti da utilizzare per fare palestra a casa.

L’esercizio fatto in casa talvolta può essere più fruttuoso e più rilassante di quello svolto in palestra. Quante volte in palestra abbiamo dovuto aspettare che si liberassero degli attrezzi o magari allenarci in mezzo alla confusione? Un grande vantaggio dell’allenamento a casa sarà quello di poter rimanere nel tuo ambiente e creare le condizioni migliori per rilassarti e per darti la carica. Scegli, ad esempio, la tua musica preferita!

Possiamo quindi procedere con un allenamento completo anche a casa. Arrendersi non è contemplato ed il nostro corpo ha bisogno di muoversi e di mantenersi in salute. Le ore ed ore passate sulla scrivania lavorando, o sul divano devono essere compensate da un’attività fisica bilanciata. Per questo, vediamo gli attrezzi necessari da tenere con noi per compiere un buon allenamento.

Attrezzi per allenarsi a casa

Non è assolutamente necessario comprare troppi oggetti per fare ginnastica poichè gli esercizi che si faranno a casa sono principalmente con i pesi liberi. Parleremo quindi di un’ attrezzatura molto economica e molto pratica, da tenere in casa senza ingombri. Gli oggetti da comprare, se non si possiedono sono:

Tappetino: è consigliato l’utilizzo di un tappetino apposito per il fitness o per il pilates. A differenza di qualsiasi altro oggetto che si può sostituire, il tappetino ci permette, soprattutto negli esercizi per gli addominali, di non farci male. La nostra schiena apprezzerà molto il suo utilizzo!

Coppia di manubri: possederne una vi permetterà di fare moltissimi esercizi non solo per le braccia ma anche per avere maggior peso quando si procede con gli squat. In alternativa potrete usare la kettlebell. Ovviamente per quanto riguarda il peso, si tratta di un informazione soggettiva. Prendete quelli che utilizzate solitamente nel vostro allenamento in palestra.

Elastici: vi permetteranno, con pochi soldi e con pochissimo ingombro di effettuare degli esercizi molto efficienti per le vostre gambe ed i vostri glutei.

Panca regolabile: potrai utilizzarla per diversi esercizi a partire dal petto, al dorso ed alle spalle.

Allenamento con oggetti quotidiani

In caso non avessi spazio o non avessi voglia di acquistare degli attrezzi per il tuo allenamento a casa, puoi utilizzare degli oggetti che già possiedi.

Acqua: che si tratti di una singola bottiglia o di una cassa intera, può essere una valida alternativa ai pesi. Puoi utilizzarla quando fai gli esercizi per spalle e braccia o mentre fai gli squat.

Tavolo: usandolo puoi lavorare la parte alta del dorso. Ad esempio, prova a metterti sotto il tavolo sdraiato, aggrappati alla parte superiore e fai delle flessioni.

Sedia: puoi utilizzarla al posto della panca o altrimenti prendere due sedie, accostarle l’un l’altra e creare un piano su cui poter lavorare.

Bastone della scopa: da poter utilizzare per allungare i tuoi muscoli dopo l’allenamento.

Allenarsi a casa è possibile, l’importante è utilizzare gli oggetti giusti ed i risultati non si faranno attendere!

