Amadeus, il noto conduttore televisivo, svela un particolare della sua vita non ancora noto a tutti

Amadeus svela un particolare della sua vita, quella lavorativa, che in molti ancora non conoscono. Il noto conduttore televisivo ha iniziato la sua attività lavorativa in radio come Dj: è proprio da quest’ambito che è iniziata la sua ascesa.

Una carriera, quella di Amadeus, folta di conduzioni di noti programmi televisivi: da “Reazione a catena” a i “Soliti Ignoti”, fino al Festival di Sanremo; trasmissioni di intrattenimento che hanno sempre avuto un notevole successo.

In particolare, la conduzione del Festival di Sanremo del 2020, è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, tanto da raggiungere uno share elevato affiancato dal suo amico Fiorello.

Amadeus racconta un particolare della sua vita lavorativa

Prima di raggiungere un’incredibile notorietà nella conduzione di numerosi programmi televisivi, Amadeus lavorava in radio come Dj. Si trattava degli anni ’80 e, grazie a Claudio Cecchetto, si apriranno per lui le porte del successo.

Sarà proprio il noto produttore discografico nonché conduttore televisivo e radiofonico, infatti, ad avviarlo in questa carriera che spazia tra la Rai e Mediaset nella conduzione di noti programmi televisivi.

Amadeus può aggiungere tra i suoi programmi anche la presentazione della settantesima edizione del Festival di Sanremo, nel 2020, ed ha annunciato, insieme all’amico Fiorello, di aver accettato anche la conduzione del Festival 2021.

