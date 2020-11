AmaSanremo, ospite a sorpresa, “si scaldano i motori”

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova ospite, in attesa della 71esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

A partire dalla prima serata di AmaSanremo andata in onda il 19 ottobre scorso su Rai 1, la giuria si sta preparando alla scelta dei dieci giovani cantanti finalisti che accederanno ufficialmente al palco dell’Ariston nella categoria delle nuove proposte. Il 71° Festival avrà inizio nel 2021, ma nel frattempo la serata di questo giovedì 12 novembre sarà presentata dal conduttore Amadeus, accompagnato da Ema Stokholma e Riccardo Rossi. I partecipanti alla sfida canora di questa sera, determinata dal televoto da casa e dalla presente giuria, saranno quattro: Gaudiano, I Desideri, Murphy e Sissi.

Leggi anche —>>> Pippi Calzelunghe: che fine ha fatto l’attrice svedese

Malika Ayane: ospite ad AmaSanremo 2020

L’ospite prevista all’interno del programma di questa sera sarà la cantautrice milanese Malika Ayane. La cantante sosterrà le giovani nuove promesse ascoltando i brani proposti. Siederà, inoltre, al fianco della giuria di AmaSanremo, composta quest’anno dal cantante Piero Pelù e da altri artisti come Morgan, Beatrice Venezi e Luca Barbarossa.

Potrebbe interessarti anche —>>> Adua e Dayane: la promessa d’amore tra baci e sorprese

Per concludere, alcuni dei giovani cantanti che accederanno all’ultima puntata dello show sono già stati scelti nelle scorse settimane. Tra i finalisti ci sono Le Larve e M.e.r.l.o.t. La finale, invece, è prevista per il 17 dicembre, in attesa del formale inizio del Festival di Sanremo 2021.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter