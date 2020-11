Anna Tatangelo: il cambiamento dal 2005 ad oggi -FOTO

Vi ricordate Anna Tatangelo quando ha esordito al festival di Sanremo nel 2008? Il cambiamento è evidente, ecco cosa ha fatto la chirurgia estetica

Classe 1987, Anna Tatangelo, la cantante di Sora, si è fatta strada nel mondo della musica diventando una donna di successo. Attualmente è una dei giudici di All togheter now, è una mamma ed è tornata di nuovo single dopo aver avuto una relazione molto importante con il suo grande amore Gigi D’Alessio. La cantante ha esordito nel 2005 a Sanremo con Ragazza di periferia, per poi aggiudicarsi nel 2006 il terzo posto con Essere una donna. Da quegli anni la Tatangelo è cambiata molto, all’epoca era una ragazza acqua e sapone, oggi è una meravigliosa donna. Ma la chirurgia estetica ci ha messo del suo.

Anna Tatangelo, prima e dopo il cambiamento