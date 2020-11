Anna Tatangelo alza la voce in studio: “Avete sbagliato”

Ad All Togheter Now Anna Tatangelo bacchetta alcuni componenti del muro per un giudizio su un concorrente

Una puntata ricca di emozioni quella di ieri sera a All Togheter Now. Tante storie dietro ad ogni concorrente e tante canzoni portate sul palco.

Quelle dei concorrenti in gara che nel corso di sei puntate (siamo solo alla seconda) si sfideranno sul palco ma anche quelle cantate dai giudici J-Ax, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, e da Michelle Hunziker, padrona di casa, che arricchiscono la puntata con esibizioni sempre al top. E poi l’immancabile muro con giudizi e votazioni, tra chi si alza e chi rimane seduto.

Di certo quello che ieri sera ha fatto parlare di più è stato l’incidente hot della presentatrice che si p trovata con il vestito rotto, coperta subito da Anna Tatangelo. Ma anche quest’ultima si è fatta sentire subito dopo un’esibizione di un concorrente. Ha alzato un po’ la voce contro il muro e ha detto la sua.

Anna Tatangelo contro il muro: “Stateci”

La querelle tra Anna Tatangelo e il muro è nata dopo l’esibizione di Alessio Selvaggio con il brano “Un amore così grande”. Il concorrente già la scorsa settimana era stato criticato, precisamente dal duo comico Arcade Boyz. Secondo i due era stato “troppo sdolcinato” il concorrente prontamente difeso da Anna Tatangelo.

Ieri un nuovo “scontro”. Nella puntata di ieri Alessio ha rivelato che quella canzone ricca di emozione era dedicata alla sorella ma nonostante questo gli Arcade rimangono del loro giudizio e così Anna sbotta un po’ e fa sentire la sua voce “Stateci, avete sbagliato”.

Poi la cantante si rivolge al concorrente con un messaggio molto dolce: “Io avevo percepito una forte emozione dalla tua esibizione senza conoscere la tua storia. In te vedo qualcosa di Mengoni”.

Visualizza questo post su Instagram Make me smile✨ #scattirubati Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Nov 2020 alle ore 5:18 PST

Un gran bel complimenti per l’ex di Gigi D’Alessio omaggiata e sostenuta anche sui social: “Ottimo giudice” scrivono gli utenti verso Anna Tatangelo.

