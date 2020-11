Aurora Ramazzotti è tornata su Instagram dopo diversi giorni di assenza a causa della positività al Coronavirus

Visualizza questo post su Instagram @martidall Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 4 Ott 2020 alle ore 1:56 PDT

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è risultata positiva al Covid e sta trascorrendo la degenza a casa. Aurora Ramazzotti aveva annunciato a ‘Ogni Mattina’ – il programma su Tv8 dove lavora come inviata – di aver contratto il virus che per forza di cose l’ha costretta alla quarantena domiciliare. L’assenza dai social network aveva messo in agitazione i fan che la seguono con tanto affetto. Aurora aveva cercato di tranquillizzare gli animi dei numerosi follower con l’ausilio delle sue Stories su Instagram in cui li ringraziava per l’interesse dimostratole e affermando che non sapeva cosa condividere. Dopo aver parlato anche del Covid: “Questo virus è una scoperta costante, cambia ogni giorno. Ieri stavo meglio, oggi un po’ meno”, aveva fatto una promessa: “Tornerò appena starò bene”.

La promessa di Aurora Ramazzotti ai fan