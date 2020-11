Tommazo Z., bambino di cinque anni di Cesano di Maderno, invia una lettera al Premier Conte con una richiesta che commuove il Web.

Commuove il Web la lettera inviata da un bambino di cinque anni, Tommaso di Cesano di Maderno, al premier Conte, nella quale prega il Presidente del Consiglio di salvare il Natale e consentire a Babbo Natale di usufruire di un’autocertificazione speciale per portare i doni natalizi a tutti i bambini del mondo. Così scrive il bambino: “Sotto l’albero insieme a latte e biscotti lascerò anche l’igienizzante”.

Segno evidente di come la pandemia ha invaso completamente i modi di vivere e di pensare di ognuno di noi, perfino dei più piccoli, la lettera intenerisce anche il Premier, la cui risposta non tarda ad arrivare: “Babbo Natale ha un’autocertificazione Internazionale”

Giuseppe Conte lettera bambino

LA RISPOSTA

Ecco la risposta del Premier nel dettaglio:

“Caro Tommaso,

ho letto il tuo messaggio e voglio rassicurarti. Babbo Natale mi ha garantito che già possiede un’autocertificazione internazionale: può viaggiare dappertutto e distribuire regali a tutti i bambini del mondo. Senza nessuna limitazione. Mi ha poi confermato che usa sempre la mascherina e mantiene la giusta distanza per proteggere se stesso e tutte le persone che incontra. L’idea di fargli trovare sotto l’albero, oltre al latte caldo e ai biscotti, anche del liquido igienizzante mi sembra ottima. Una buona strofinata gli permetterà di disinfettare ben bene le mani e di ripartire in piena sicurezza. Sono contento di sapere che tu e i tuoi compagni rispettate con scrupolo tutte le regole, in modo da proteggere anche mamma e papà, i nonni, e le persone più care. Per questo motivo ti annuncio che non sarà necessario precisare nella letterina a Babbo Natale che sei stato bravo: gliel’ho detto io. Gli ho raccontato che quest’anno in Italia è stato un anno molto difficile e tu e tutti i bambini siete stati adorabili. Ho saputo anche che vuoi chiedere a Babbo Natale di mandare via il coronavirus. Non sprecare l’occasione di chiedere un regalo in più. A cacciare via il coronavirus ci riusciremo noi adulti, tutti insieme. Così tu e i tuoi compagni potrete tornare presto a giocare liberi e felici e ad abbracciarvi tutti. Spensierati come sempre.

Un forte abbraccio,

Giuseppe Conte”

