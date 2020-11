“Ballando Con Le Stelle”, come sta Alessandra Mussolini dopo il malore

Vediamo quali sono le condizioni, dopo l’improvviso malore, di Alessandra Mussolini , la ballerina di “Ballando Con Le Stelle”, giunta alle semifinali

Sono giorni abbastanza frenetici dietro le quinte del dance show più seguito d’Italia, condotto da Milly Carlucci. Parliamo di “Ballando Con Le Stelle”, il programma in onda ogni sabato su Rai 1, che riserva sempre sorprese tra dichiarazioni post-performance ed esibizioni in pista tra le coppie.

Il programma è arrivato alle fasi finali dell’avventura e più precisamente alle “semifinali”. Mentre tutto volge al termine, la tensione tra le coppie concorrenti sale man mano alle “stelle”. Il desiderio di alzare il trofeo della vittoria come migliore coppia dell’edizione è davvero un piatto “succulento” che nessuno tra le rimaste penserebbe mai a rinunciarvi.

La giuria ha deciso che lo sprint finale se lo contenderanno Paolo Conticini e Veera Kinnunsen, Gilles La Rocca e Lucrezia Lando; la coppia Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira, Scardina-Kuzmina, Solenghi-Ermachkova e una sola fra le eliminate.

Ne manca ancora un’altra all’appello e farà di tutto pur di raggiungere il “passo” delle altre concorrenti…

L’intoppo che ha “bloccato” il talento della Mussolini: le sue condizioni

Visualizza questo post su Instagram @milly_carlucci @ballandoconlestelle @nando_moscariello @alemussolini_ @dancingabc @gentesettimanale Un post condiviso da Maykel Fonts (@maykel_fonts) in data: 6 Nov 2020 alle ore 3:50 PST

Durante le esibizioni dietro le quinte del programma “Ballando Con Le Stelle” è apparso tra gli addetti alla stampa un “intoppo” che stava per mettere a repentaglio la partecipazione alle semifinali del programma della coppia Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

Quest’ultimo ha “aperto” una diretta Instagram in cui spiega le condizioni salutari dell’ex deputato di centrodestra, Mussolini, ballerina e sua compagna di viaggio di questa fantastica edizione di Ballando. La “regina” della politica è rimasta vittima di uno scivolone improvviso durante la messa in onda dell’ultima puntata.

Non possiamo parlare di mancata “presa” eccelsa di Fonts ma di malore improvviso dovuto ad uno scarso apporto di zuccheri poco prima della diretta su Rai 1. La concorrente è caduta sul pavimento, vittima di un calo di pressione che non le ha comportato fortunatamente svenimenti. Milly Carlucci ha lanciato subito la pubblicità, ma nel collegamento successivo la coppia già non era più presente in pista.

Visualizza questo post su Instagram @gentesettimanale @dancingabc @alemussolini_ @nando_moscariello @ballandoconlestelle @milly_carlucci Un post condiviso da Maykel Fonts (@maykel_fonts) in data: 6 Nov 2020 alle ore 3:50 PST

Una volta rassicuratasi delle condizioni di salute di Alessandra, Milly tranquillizza il pubblico e la famiglia da casa. Alcuni giorni dopo il compagno di ballo, Maykel Fonts ha ribadito che la Mussolini è in netta ripresa, anzi pronta a dare il massimo per l’ultima curva. I concorrenti sono avvisati!

