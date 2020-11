Beautiful, anticipazioni puntata 13 novembre: la promessa di Steffy

Beautiful, anticipazioni 13 novembre: Steffy è furiosa. Giunta in ospedale da suo fratello, la ragazza gli fa una promessa che ha tutta l’intenzione di mantenere

Steffy è fuori di sé. Dopo essere stata avvisata dell’incidente di Thomas, la giovane Forrester si è recata in ospedale per parlare con il fratello. La bugia che Thomas ha nascosto e che, in un certo senso, è alla base della sua caduta dalla scogliera, ha rovinato la sua vita. Il ragazzo sapeva che la bambina che sua sorella stava crescendo era in realtà figlia di Hope e non ha fatto niente per fermarla. Nel frattempo Ridge è combattuto: il tenente Sanchez lo marca stretto e Flo potrebbe essere scagionata.

Beautiful, anticipazioni 13 novembre: Shauna prega Ridge di aiutarla

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Steffy è distrutta. La bugia di Thomas ha rovinato la vita di due famiglie e le ha tolto l’ultima speranza di vivere una vita serena con le sue due figlie. Accorsa al capezzale del fratello, la ragazza gli farà una promessa: lo vuole fuori dalla sua vita, a qualsiasi costo. Da ora in poi lei, Hope e Liam si comporteranno come se non lo conoscessero.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Ridge è sempre più vicino a dare il permesso di scagionare Flo. Il tenente Sanchez pensa che la ragazza potrebbe essere utile per aiutarlo a risolvere il caso dei falsari e per questo vuole tirarla fuori di prigione. Per farlo, però, ha bisogno che la famiglia Forrester non si opponga. Anche Ridge -spiega il detective- potrebbe trarre un vantaggio da questa situazione.

