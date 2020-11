Berruti-Boschi, novità in arrivo per la coppia di innamorati

L’unione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi pare sia passato ad un step successivo: il matrimonio, almeno secondo quanto riportato dal settimanale Chi.

La coppia formata da Maria Elena Boschi e l’attore Giulio Berruti va molto bene, tanto che secondo il settimanale Chi di Alfonso Signorini ci sarebbero nuovi progetti per la coppia. La loro relazione inizialmente aveva suscitato molte perplessità a causa delle dichiarazioni della ex di Berruti secondo la quale i due si sarebbero conosciuti quando ancora Berruti era sentimentalmente legato a Fran Kirchmair. Le notizie del matrimonio tra la Boschi e Berruti pare provengano dalle dichiarazioni della madre di Berruti – Francesca Romana Reggiani – la quale ha raccontato di aver accolto a braccia aperte la nuora, ospite durante le vacanze estive nella villa di Fregene dei genitori dell’attore.

Coppia Berruti-Boschi, come è sbocciato l’amore

Un rapporto molto speciale, questo è l’aggettivo che Giulio Berruti durante un’intervista usa per definire il legame con la Boschi nato dopo il lockdown ed una serie di peripezie. I due infatti si sarebbero conosciuti nel 2014 così, per caso. Solo dopo ben 6 anni è arrivata la loro occasione, Berruti nel frattempo aveva troncato una relazione durata alcuni anni. Più innamorato che mai, l’attore ha confessato davanti alle telecamere di Verissimo di sognare una famiglia e che reputa la Boschi ideale per poter raggiungere insieme questo traguardo: “Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica. Io quando la vedo sorrido. Ci sono già state le presentazioni in famiglia”.

Secondo diverse fonti, ci sarebbe già aria di convivenza tra i due, che sia il primo passo verso un matrimonio che, a quanto pare, è ben voluto da Berruti e famiglia.

