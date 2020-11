Caldarelli, paziente trovato morto in bagno. Il VIDEO diventa virale

In pochissime ore è diventato virale il video girato all’interno del Caldarelli di Napoli in cui si vede un uomo morto in bagno. Indagini in corso

Nelle ultime ore non si parla d’altro del video girato da un cittadino nel bagno del pronto soccorso dell’Ospedale Caldarelli di Napoli dove si vede un uomo morto accasciato sul pavimento. Il paziente era ricoverato nell’Area Sospetti per presunta positività al Covid-19.

LEGGI ANCHE -> Lettere di minacce a sindaci e PD: la firma è delle “Nuove Brigate Rosse”

Sembra che siano stati gli altri pazienti del reparto a trovare l’uomo in bagno dopo la sua assenza prolungata dall’Area Sospetti dove di trovava per essere ricoverato. Non si sanno ancora le reali cause della morte dell’uomo, forse un amore improvviso. Al momento però l’Ospedale è allo stremo per le numerose richieste di intervento di pazienti positivi al virus e di conseguenza anche gravose le misure di intervento.

L’utente che ha pubblicato il video sembra abbia girato il video in un momento di assenza del personale medico che dopo essere stato allertato dell’accaduto si è allontanato per recuperare una barella. Nel video vediamo l’uomo steso su pavimento con una vistosa fasciatura sul braccio per permettere di inserire l’ago nelle terapie endovena.

– Attenzione: immagini sconsigliate ad un pubblico sensibile! –

La risposta dell’Azienda Sanitaria