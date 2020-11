Saranno ospiti questa sera al terzo live show di X Factor: il deejay Purple Disco Machine e la band inglese Sophie and the Giants. Insieme presenteranno il loro singolo “Hypnotized”

Annunciati gli ospiti per la terza puntata di X Factor giunto alla fase dei live show. Ci sarà un ritorno a casa, quello di Fedez che presenterà il suo nuovo singolo “Bella Storia” e saliranno sul palco anche due artisti internazionali. Si tratta di Purple Disco Machine e dei Sophie and the Giants. Sebbene il nome possa trarre in inganno solo nel secondo caso si tratta di una band. Purple Disco Machine è invece il deejay tedesco Tino Piontek che ha voluto scegliersi uno pseudonimo che andasse a rendere omaggio a Prince e alla sua “Purple Rain” e ai Miami Sound Machine. Ma scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla band che lo affiancherà sul palco.

Purple Disco Machine e Sophie and the Giants: chi sono gli ospiti di X Factor

Purple Disco Machine inizia a muovere i primi passi nei locali della sua città, Dresda, presso i quali continuerà a suonare fino a quando non verrà scoperto dalla casa discografica Sony Music. Il suo debutto risale al 2017 quando pubblicò l’album “Soulmatic” che ancora oggi rappresenta il suo unico progetto discografico. Nel frattempo ha continuato a rilasciare diversi singoli e l’ultimo è quello che presenterà sul palco di X Factor. Si tratta di una collaborazione insieme ai Sophie and the Giants.

Il brano in questione è uno dei maggiori successi del momento, “Hypnotized“, e senza dubbio la produzione più famosa al momento di Purple Disco Machine. Per questo signolo il deejay tedesco ha voluto al suo fianco la band inglese dei Sophie and the Giants. Anche la loro carriera prende il via nel 2017 quando la cantante Sophie, il batterista Chris Hill, la bassista Antonia Pooles e il chitarrista Toby Holmes decidono di formare questo gruppo musicale.

La band ha avuto modo di pubblicare un EP intitolato “Adolescence” e alcuni singoli, ma è proprio con “Hypnotized” che si stanno facendo conoscere a livello internazionale. Questa sera saliranno per la prima volta sul palco di X Factor.

