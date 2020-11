Chiara Nasti cambia look, diventa biondissima ma i follower non apprezzano-FOTO

L’influencer Chiara Nasti cambia look ai capelli e si fa biondissima, che spettacolo è ancora più bella ma non tutti gradiscono

Visualizza questo post su Instagram Blonde is always a good idea 😍 @_comme_des_fkdown_ #adv Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 11 Nov 2020 alle ore 12:05 PST

La bellissima Chiara Nasti si è fatta biondissima, condivide la sua scelta su Instagram ma i follower non gradiscono. I commenti dei follower sono:” Meglio castana”, “Scusami se te lo dico ma questo colore ti sta di m****”, “Bionda stai male” e ancora “Orrendo questo biondo”. Insomma questo nuovo look della Nasti non ha riscosso molto successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Elisa De Panicis | il costume che fa vedere tutto ‘Io sono arte’ | VIDEO

Chiara Nasti come non l’abbiamo mai vista, alle prese con una bimba

Visualizza questo post su Instagram comfy mondays💘 @boylondon_italia #advertising Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 9 Nov 2020 alle ore 3:53 PST

La Nasti alle prese con una bimba piccolina, è la figlia della sorella della sua cara amica Lucrezia. Chiara ha condiviso qualche storia mentre è in compagnia della bimba e insieme sono carinissime, la Nasti appare tenera e dolce. Di solito siamo abituati a vederla aggressiva ed esuberante, invece ha un lato tenero che però riserva alle persone speciali come la bimba. Nelle sue stories rivela nuovamente che al momento è single e che si fidanzata solo se perde davvero la testa per qualcuno altrimenti no.

In questi giorni si è fatta rimuovere anche dei tatuaggi, chissà perché, errori di gioventù o qualche ricordo che vuole cancellare. Rivela anche che al momento il suo desiderio più grande è che l’emergenza coronavirus finisca per tornare alla vita normale. Intanto la Nasti continua a pubblicare le sue foto, sempre più bella e sensuale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Claudia Ruggeri: la Miss “in bianco” come Kim Kardashian

Visualizza questo post su Instagram 🦁🦁🦁 Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 7 Nov 2020 alle ore 6:28 PST

Oltretutto lei può uscire di casa perché al momento Napoli si trova in zona gialla, anche se non si da ancora per quanto, potrebbe cambiare in base ai numeri di contagi. Infatti la Nasti non si risparmia certo le uscite con le amiche o un bel pranzo fuori. ieri ha anche fatto il test per verificare la presenza di covid-19 tramite pungidito, ed è risultata negativa.