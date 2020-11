Claudia Romani continua a far impazzire i suoi follower con scatti a dir poco proibitivi: la sexy influencer ha deliziato la sua platea piazzando il suo didietro in primissimo piano.

Claudia Romani è una modella ed influencer amatissima dai suoi fan: il suo account Instagram vanta ben 1,3 milioni di follower. La classe 1982, chiaramente di origini italiane, vive e lavora da circa un decennio in Florida. Nella sua straordinaria carriera, la nativa di L’Aquila ha posato per riviste celebri come ‘GQ’, ‘Cosmopolitan’ e ‘Maxim’. Claudia, poco fa, ha fatto l’ennesimo regalo agli ammiratori pubblicando una fotografia stupefacente.

Claudia Romani in costume, lato B da capogiro

Claudia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, assume una posizione piccante e piazza il suo lato B spaziale in primissimo piano. Il costume a perizoma mette in risalto il didietro fantascientifico. La modella ha riportato un suo pensiero nella didascalia, ricordando i bei tempi in cui erano concessi i viaggi internazionali. Il post ha raccolto in pochi minuto circa 4mila cuoricini. Gli utenti stanno anche commentando con enfasi.

La modella italo-americana è dotata di un corpo favoloso e le sue curve mandano letteralmente in estasi i fan. Il suo lato B è spesso protagonista indiscusso dei suoi scatti bollenti, ma anche il lato A non scherza. Qualche giorno fa la Romani incantò il suo pubblico mettendo in mostra un décolleté fuori dal comune.

