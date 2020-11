Da Cristina Buccino ecco uno scatto fantastico, che fa animare i suoi followers. La calabrese si concede un selfie ed è un regalo per i fans.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno✔️. • • @hotelstendhalrome Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 12 Nov 2020 alle ore 2:25 PST

È da tanto tempo che Cristina Buccino sa incantarci con la sua bellezza. Ed il suo profilo Instagram sa fornirci tanti esempi di come la calabrese, originaria di Castrovillari in provincia di Cosenza (dove è nata 35 anni fa, n.d.r.) sappia come fare sfoggio di cotanta perfezione esteriore.

In particolare la possiamo vedere mentre esibisce qualche capo di abbigliamento. La showgirl e modella sorprende quando si scopre quella che è la sua effettiva età. Perché a guardarla non le si darebbe più di una ventina di anni. Invece è perfetta, ammaliante e capace di stregare qualsiasi uomo. Cosa sappiamo di lei? Che ha all’attivo una ormai lunga esperienza televisiva grazie alla partecipazione a diversi programmi tv, tanto in Mediaset quanto in Rai. In molti se la ricordano anche a ‘L’Isola dei Famosi’, anche se poi, dal 2015 in avanti, l’abbiamo potuta ammirare quasi esclusivamente sui social.

Cristina Buccino, chi non vorrebbe stare con una come lei?

Visualizza questo post su Instagram Cri. Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino) in data: 9 Nov 2020 alle ore 12:54 PST

La stupenda Cristina è diventata una vera e propria influencer a tempo pieno, professione che ben si sposa con il potere prestare la propria immagine a scopi commerciali. Inoltre questo le consente anche di restare sempre in auge e di coltivare una base di ammiratori e di followers considerevole. Ma per quanto riguarda l’aspetto sentimentale? Alla Buccino vengono attribuiti da sempre diversi flirt. Lei però ha un carattere forte, di conseguenza non è così facile trovare un uomo altrettanto vigoroso anche dal punto di vista emotivo.

