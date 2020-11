Dalila Calavera è giovane e ambiziosa. Con la sua voce ha lasciato tutti di stucco arrivando per entrambe le puntate al massimo punteggio

Entra nel cuore della sfida All Together Now, il game show musicale di Canale 5 arrivato alla sua terza edizione. Ancora una volta condotto da Michelle Hunziker affiancata da una giuria d’eccezione: Anna Tatangelo, Rita Pavone, Francesco Renga e J-Ax che lo ritroviamo ancora.

Quest’anno più spazio è dato alle storie dei concorrenti che si contendono il titolo e la vittoria di 50 mila euro. Ben 12, tutti molto bravi e con delle vicissitudini particolari alle spalle. Tra questi c’è anche Dalica Calavera, la giovane che ieri sera con il brano “Meraviglioso amore mio” di Arisa ha lasciato tutti a bocca aperta.

Commozione da parte del muro e dei giudici e per lei un bel 100 tondo tondo. Tutti molto coinvolti dalla sua esibizione, l’hanno inondata di complimenti. Anche Michelle Hunziker ha riservato un pensiero per lei: “Dalila ci porti in un mondo incredibile, sei bravissima: mi hai emozionato tantissimo” ha ammesso la conduttrice.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker, incidente hot in diretta: tutto fuori – FOTO

Dalila Calavera, tutto sulla concorrente dello show

Una ragazza forte che porta avanti il suo sogno e non sicura delle apparenze. È questa Dalila Cavalera che in una sola sera ha sbaragliato la concorrenza con un bel 100 ad All Together Now. Una voce calda e avvolgente e una passione sconfinata per la musica, quella che Dalila ha ereditato dal papà che faceva parte di un gruppo gospel.

Dalila è giovanissima, ha solo 23 anni, ma ha le idee chiare: fare la cantante e in queste due puntate dello show musicale di Canale 5 si è fatta molto apprezzare, già dalla prima puntata con una emozionante esibizione di “Gabri” di Vasco Rossi che già le era valso il massimo punteggio. Ieri sera ha replicato.

Dalila è una ragazza pugliese, di Nardò, in provincia di Lecce. Tutto da autodidatta ha imparato, possiamo dire. Sì perché lei a scuola di canto c’è andata solo per un mese “perché le imposizioni mi sono sempre state antipatiche” ha rivelato nello show.

E poi anche la sua omosessualità di cui parla senza remore: “A 15 ho chiamato la mia migliore amica e le ho detto che mi piacciono le ragazze – ha raccontato – lei si è messa a ridere e ha detto: guarda che lo sapevamo tutti”. E oggi è felicemente fidanzata con una ragazza di Bologna.

LEGGI ANCHE –> AmaSanremo, ospite a sorpresa, “si scaldano i motori”

Visualizza questo post su Instagram [DALLA TUA PARTE]♥️ 12/11/2020💎 #dalilacalavera #dallatuaparte Un post condiviso da FANPAGE (@dalilacalaveraofficialfanpage) in data: 12 Nov 2020 alle ore 1:56 PST

Per lei un grande onore stare sul palco di All Together Now: “Stare su un palco per la prima volta, un palco così grande, è comunque vincere, vinci in accrescimento: va tutto nella tasca” ha ammesso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter