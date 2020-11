Elena Morali, sguardo di ghiaccio e scollatura esagerata – FOTO

Elena Morali super seducente, come al solito, in un nuovo scatto su Instagram: la showgirl fa impazzire con il suo decolletè

La sua relazione con Luigi Mario Favoloso si è conclusa da poche settimane. Tutti si chiedono cosa succederà ora nella vita sentimentale, già ricca di numerosi capitoli, di Elena Morali. La showgirl famosa per aver partecipato a Colorado, La Pupa e il Secchione e l’Isola dei Famosi è senza dubbio uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del gossip. Al momento non è dato sapere se nella sua vita ci siano altri flirt. In ogni caso, lei continua a stupire su Instagram con scatti super seducenti. Andate a pagina successiva per scoprire l’ultimo…

Elena Morali, sensuale e spregiudicata: il lato A straborda, è uno spettacolo