Elisabetta Gregoraci, parla l’ex fidanzato: “Un contratto fra lei e Briatore? Vi spiego…”

Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, racconta i tre anni d’amore vissuti con lei, ed accenna al un presunto contratto che legherebbe ancora la showgirl all’ex marito, Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci, concorrente del Grande Fratello VIP, è stata fin da subito sotto i riflettori per via della complicità creatasi col modello Pierpaolo Petrelli. Una complicità, tuttavia, che sembra non poter sfociare in qualche cosa di più profondo. La stessa showgirl, infatti, ha ammesso di essere frenata e di non potersi vivere liberamente questo rapporto all’interno della Casa.

Alcuni pettegolezzi hanno accennato all’esistenza di un contratto fra la Gregoraci e l’ex marito, Flavio Briatore, secondo il quale la showgirl si sarebbe impegnata a non avere relazioni pubbliche per almeno tre anni dopo il divorzio. Questa voce, tra l’altro, pare sia stata confermata proprio da Elisabetta all’interno della Casa.

Di recente, l’ex fidanzato della Gregoraci, Francesco Bettuzzi, è tornato a discutere dell’argomento, raccontando gli anni d’amore vissuti con la bella showgirl.

Elisabetta Gregoraci: accordo segreto con Briatore? Parla l’ex fidanzato