Elisabetta Gregoraci bollente con Pierpaolo Pretelli: “Preferisco stare sotto”

Elisabetta Gregoraci infiamma la casa del Grande Fratello Vip 2020 mimando una posa bollente con Pierpaolo Pretelli: “Preferisco stare sotto”.

Elisabetta Gregoraci continua ad essere una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 2020. La vita privata dell’ex moglie di Flavio Briatore non fa che essere al centro di rumors e pettegolezzi. Lontana da tutto e da tutti, però, la Gregoraci sta cercando di viversi liberamente l’avventura nel bunker di Cinecittà e, nelle scorse ore, complice un gioco ideato da Tommaso Zorzi, la Gregoraci si è lasciata andare con Pierpaolo Pretelli spiazzando gli altri concorrenti.

Per divertirsi, Zorzi ha ideato una specie “Obbligo o verità” ponendo ai compagni una serie di domande a cui avrebbero dovuto rispondere, pena la penitenza che consisteva nel bere un intruglio disgustoso. A Pierpaolo Pretelli è toccato un obbligo bollente che ha rispettat coinvolgendo la Gregoraci.

A sorprendere, però, non è stato l’ex velino, ma la stessa Gregoraci che, dopo essersi prestata al gioco, si è anche lasciata andare ad una rivelazione.

Elisabetta Gregoraci mima la posa d’amore con Pierpaolo Pretelli e fa una confessione bollente

Dopo aver pescato un biglietto dall’urna, Pierpaolo Pretelli ha lasciato a Tommaso Zorzi il compito di leggerne il contenuto. «Con chi faresti sesso nella Casa? Mima la tua posizione preferita», ha letto l’influecer ricordando a Pretelli che avrebbe potuto anche non rispondere.

L’ex velino, però, ha accettato il gioco coinvolgendo proprio la Gregoraci per la quale l’interesse è ancora visibile nonostante stia cercando di allontanarsi un po’. «In cinquanta giorni, ci avrai pensato a come farlo…» ha detto la Gregoraci che ha punzecchiato il suo spasimante.

Pretelli ha così trascinato Elisabetta sulla Gregoraci facendola accomodare a cavalcioni sul suo bacino rivelando di considerarla una delle sue posizioni preferite. Anche in questo caso, però, la Gregoraci lo punzecchia scatenando l’ilarità degli altri concorrenti. “Io preferisco stare sotto”, ha detto la Gregoraci alzandosi e tornando al suo posto mentre tutti gli altri vipponi, dopo aver assistito alla scenza, non hanno potuto fare a meno di ridere.

