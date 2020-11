Federica Pacela e il bikini che esplode, la richiesta ai fan – FOTO

Federica Pacela posta l’ennesimo scatto in costume su Instagram: il bikini evidenzia le sue forme esagerate e lei ha una richiesta per i fan

La fisicità esuberante e il fascino tutto mediterraneo di Federica Pacela hanno ormai rapito migliaia di followers su Instagram. La modella e influencer 34enne in questo 2020 ha visto davvero esplodere la sua popolarità sui social network, si marcia ormai verso gli 800mila followers, traguardo che entro la fine dell’anno potrebbe anche essere raggiunto. Impossibile resistere del resto alle sue forme esplosive, che lei non manca di mettere in mostra a beneficio dei fan, con i quali interagisce piuttosto spesso e per i quali adesso ha anche una richiesta particolare.

Federica Pacela, il lato A straborda dal costume: fisico da sogno, ecco cosa chiede ai suoi followers

Visualizza questo post su Instagram Dovrei organizzare anche un tettedì?😝 Siete passati dal link in bio?❤️ Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 12 Nov 2020 alle ore 5:09 PST

Come i fan più affezionati sapranno, Federica ha indetto ormai una sorta di appuntamento fisso con i suoi fan. Il cosiddetto ‘culedì’, dove, in corrispondenza di ogni inizio settimana, regala scatti del suo lato B sempre più audaci e seducenti. Ma come chi la conosce ormai saprà altrettanto bene, il lato B non è l’unico piatto forte della casa, anzi.

Visualizza questo post su Instagram Seguo chi tagga più amici😝❤️ @fedepacelabackup Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 11 Nov 2020 alle ore 6:27 PST

Ed è per questo che in un nuovo scatto ultra sensuale in spiaggia – alle isole Canarie, dove si trova, è ancora possibile prendere il sole con temperature piuttosto miti – in cui mostra la sua silhouette generosa, chiede ai suoi followers se, evidenziando il suo lato A altrettando florido, dovrebbe organizzare anche il ‘tettedì’. Proposta ovviamente approvata con entusiasmo dai commentatori.

