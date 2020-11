Federica Panicucci, l’ammissione che spiazza: “Non riesco a controllarlo”

Federica Panicucci si confessa e ammette di avere molta paura in tempo di pandemia. Scrupolosa nel rispetto delle regole, c’è qualcosa che la preoccupa

Federica Panicucci, bella e professionale, ogni mattina ci accoglie con il suo Mattino 5 con il quale da settembre è ritornata nelle case degli italiani. Lei sempre attenta e scrupolosa, in questo periodo difficile per il nostro Paese e non solo. Nei primi mesi dell’epidemia ha continuato a lavorare rispettando con scrupolo le regole, poi per un periodo si è fatta da parte e ora è tornata in grande stile.

Non solo con il suo programma ma anche con il suo libro, “Il coreggio di essere felice”, in programma con un’uscita in primavera bloccata per via del Covid e che per questo ha visto l’aggiunta proprio di un altro capitolo, non calendarizzato, dedicato a questo momento così particolare.

E proprio di questo la presentatrice di Canale 5 ha parlato al settimanale Oggi raccontando come sta affrontando la vita al tempo del coronavirus. Federica vive e lavora a Milano, da sempre zona epicentro della pandemia in Italia.

Con lei vivono i due suoi figli, Sofia e Mattia, avuti dall’ex marito Mario Fargetta. Ed accanto a lei c’è anche il suo nuovo amore, l’imprenditore Marco Bacini che la conduttrice sogna di sposare presto.

Federica Panicucci e la pandemia, le sue parole

Federica Panicucci non ha nascosto di avere paura in questo periodo difficile che stiamo vivendo e per questo di rispettare in modo rigido le regole anti-Covid ammettendo, però, di essere spaventa dalla gente che non comprende l’importanza della responsabilità.

“Seguo con scrupolo le indicazioni che vengono date e sono molto attenta – ha raccontato al settimanale Oggi -. Io sono una maniaca del controllo e il Covid non riesco a controllarlo” ha ammesso senza nascondere la paura.

“Tendo a mettere ordine in ogni cosa che riguarda la mia vita, ma questa cosa non riesco a incasellarla, è un nemico invisibile e mi terrorizza […] Mi spaventa che la gente non comprenda… Mette a rischio la fine del lockdown… Se osservassimo tutte le regole potrebbe davvero finire”.

E poi spazio alle difficoltà di tutti i giorni, anche quelle in famiglia. Il suo pensiero è andato ai suoi figli che si ritrovano nuovamente a seguire la didattica a distanza: “è stata un duro colpo da digerire per dei ragazzi di 13 e 15 anni, ma sono estremamente maturi e sul pezzo”, ha confidato.

Piccola parentesi anche sul suo amore, Marco Bacini: “Caparbietà, impegno, perseveranza, questa è la mia cifra e quando ho capito che ero pronta a incontrare qualcuno, quel qualcuno era Marco”.

