Floriana Messina, incontenibile in pailettes: sensualità irresistibile – FOTO

Floriana Messina regala nuovi sprazzi del suo fascino esplosivo, l'ex concorrente del Grande Fratello fa impazzire in un abito attillatissimo

Se si pensa al fascino femminile in termini di sensualità ed esplosività, non si può non fare riferimento a Floriana Messina. 31 anni, un passato nella dodicesima edizione del Grande Fratello, è diventata da tempo una delle influencer più seguite su Instagram. La sua bellezza latina (parliamo infatti di una italocolombiana) ha un tocco davvero irresistibile. Poco importa che, come lei stessa ha ammesso, abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per qualche ritocco. I fan impazziscono per lei ad ogni nuovo scatto.

Floriana Messina, bollente più che mai: che gambe e che fisico

Appassionata di sport (interviene infatti anche in alcune trasmissioni radiofoniche e sportive) e dell’attività fisica, mette spesso in evidenza delle forme davvero incontenibili. Anche quest’oggi, lo scatto in un abito pieno di pailettes, piuttosto aderente, lascia senza fiato. Vestito cortissimo, che regala una visione di uno stacco di gambe davvero notevole, e che lascia intuire forme prosperose anche sul davanzale.

In migliaia, ovviamente, arrivano a commentarla e lasciarle una pioggia di like. Non ci si può sorprendere, è una abitudine che si conferma piuttosto spesso. Floriana sa come affascinare il pubblico maschile e lo ha dimostrato anche questa volta.

