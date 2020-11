Francesco Bettuzzi: la rivelazione sull’ex signora Briatore

Francesco Bettuzzi, ex fiamma di Elisabetta Gregoraci, torna a parlare della vippona. Secondo l’imprenditore la donna non vive liberamente la sua vita

Sono passati circa due mesi da quando Elisabetta Gregoraci ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip e da allora il gossip non ha fatto altro che parlare di lei. La sua storia con Briatore, il rapporto speciale con Pierpaolo Pretelli e la sua vecchia fiamma Francesco Bettuzzi. E’ proprio lui a parlare di lei per l’ennesima volta, rivelando qualcosa di eclatante e sconvolgente. L’ex signora Briatore sembra essere troppo legata al passato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci, bomba su Briatore nella casa: “Sono ancora sua”

Francesco Bettuzzi cosa ne pensa della Gregoraci?

Francesco Bettuzzi è l’unico uomo di cui ha parlato la Gregoraci dopo essersi lasciata con il marito. L’imprenditore sembra conoscere molto bene la storia della conduttrice ed è per questo che ha deciso di rompere il silenzio. “Sono state dette e scritte cose che mi hanno infastidito – ha svelato l’ex fiamma in un’intervista a Chi – e, siccome con Elisabetta ho avuto una relazione vera per tre anni, vorrei dire la mia, anche se il nostro rapporto è finito un anno fa”. Poi continua: “Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no”. Molti e anche lo stesso Francesco non escludono che tra la Gregoraci e l’ex marito Briatore ci sia una clausola nel loro contratto di divorzio. E Bettuzzi aggiunge: “Anche nella Casa non vive liberamente, sente ancora il peso di essere l’ex moglie di Briatore”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>>Elisabetta Gregoraci, ancora messaggi in codice: l’uomo misterioso

L’imprenditore conclude poi dicendo che lui le aveva sconsigliato di fare il reality: “Le piaceva la condizione o il cinema. Secondo me doveva studiare e concentrarsi su questa strada. Il Grande Fratello vip non è la svolta della sua carriera”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter