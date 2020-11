GF Vip, Bettarini squalificato: interviene la sorella | L’appello

Stefano Bettarini difeso dalla sorella Simona sui social. Si rivolge agli autori e chiede di rivedere quanto detto

Stefano Bettarini e il Grande Fratello Vip. L’ex calciatore e marito di Simona Ventura è stato davvero poco nella casa più spiata d’Italia, solo tre giorni. Il motivo è noto a tutti, punito dagli autori e squalificato per una bestemmia pronunciata durante la serata di domenica scorsa.

Nella puntata di lunedì Alfonso Signorini lo ha aggiornato in diretta sul provvedimento del Grande Fratello, come era scontato con lo stesso trattamento fatto per altri concorrenti che come lui hanno infranto il regolamento. Bettarini lo ha accettato e si è scusato dicendo che era giusto così, poi però sui social ha detto altro.

Molto infuriato l’ex concorrente ha scritto: “Cacciato per un’espressione colorita, per un’uscita di quelle un po’ eccessive e chiassose, come spesso siamo noi toscani. Espulso per una parolaccia. Non ho bestemmiato, non l’ho mai fatto e non lo farei mai”. ecco perché per lui la sanzione è stata sproporzionata dopo 21 giorni di quarantena e 5 tamponi: “Mi sento preso in giro. La pedina di un gioco al rialzo dello share” ha scritto senza mezze misure.

Ora in suo “soccorso” arriva la sorella, Simona, che tramite Instagram lancia un appello agli autori del GF Vip chiedendo di non lasciarlo solo.

Bettarini squalificato, le parole di Simona per il GF

Con una foto di quando era decisamente più giovani Simona Bettarini rompe il silenzio sulla squalifica del fratello dal Grande Fratello Vip. Lo fa tramite Instagram con un appello rivolto agli autori del programma di Canale 5.

“Siamo cresciuti insieme, siamo stati e siamo molto uniti. Abbiamo condiviso tanto ed apparteniamo ad una famiglia di principi solidi, in cui affetto, rispetto ed educazione sono le regole base. Non ho mai sentito mio fratello bestemmiare; fare il simpatico sì, usando talvolta-come tutti- espressioni eccessive, ma non ci sto che passi per una bestemmia, perché non è da lui. Stefano ha portato allegria, leggerezza e sincerità nella casa, tutti pregi cancellati da un’espulsione ingiusta”.

Simona dunque a sostegno di Stefano considerano non corretta la squalifica per via della sua espressione colorita ma che non può essere definita una bestemmia. “Mi auguro che gli addetti ai lavori del programma riflettano con più equilibrio sull’accaduto e sappiano offrire una riparazione, che può essere una riammissione nella casa o anche semplicemente l’ammissione di aver esagerato”, questo l’auspicio della sorella dell’ex campione di calcio.

Un messaggio toccante fatto per “per non lasciare Stefano da solo a gestire le conseguenze di un’esagerazione mediatica ♥️”.

