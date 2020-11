Giuliana De Sio e la confessione shock: “Pensavo di morire”

Giuliana De Sio, l’attrice si confida ai microfoni di Rai Uno e racconta un retroscena della sua giovinezza per nulla facile.

Amore e malattia, questi gli argomenti affrontati da Giuliana De Sio ospite nel programma mattutino “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai Uno. L’attrice racconta alcuni retroscena della sua vita, in particolar modo della sua giovinezza vissuta non serenamente a causa della madre, una figura un po’ controversa: «una donna dura, perché era infelice, e viverci accanto non è stato facile crescere insieme a lei. Ho dovuto lavorare tanto su di me per non ripetere i suoi comportamenti. Lei beveva, mio padre non c’era…non era vivere quello». Una madre che comunque ha amato.

Giuliana De Sio, “Sono disoccupata”

L’attrice, dopo aver ammesso di aver perdonato i genitori, affronta un altro tema particolarmente caldo: il lavoro. Mentre sullo schermo negli studi di Rai Uno proiettano il film “Io, Chiara e lo Scuro” la cui interpretazione le ha fatto aggiudicare l’ambito David di Donatello, l’attrice con profondo rammarico dichiara di essere disoccupata, complice il Coronavirus. Giuliana De Sio infatti era impegnata con uno spettacolo teatrale ma l’epidemia non ha più consentito la prosecuzione. Inoltre, l’attrice racconta anche della sua esperienza con la malattia: «E io mi sono ammalata, ero disperata chiusa in ospedale, nessuno sapeva quello che stavo passando con il Covid. Poi una notte ho scritto sul cellulare di getto, tutto quello che stavo vivendo. Avevo ossigeno notte e giorno, pensavo di morire. Sola con i miei pensieri, senza respiro e senza futuro. Ho lottato con tutto il mio corpo e il mio cervello per cancellare i pensieri terribili».

Ma dopo due settimane, è arrivata la bella notizia che ha tranquillizzato in fan: il rientro a casa. «Ed è stata la cosa più bella».

