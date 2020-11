Gracia De Torres, il bikini è davvero esplosivo: i fan ammirano le sue “grazie” – FOTO

La modella spagnola Gracia De Torres incanta Instagram con l’ultimo scatto postato: il bikini è davvero esplosivo, e non riesce a contenere le curve mozzafiato

E’ una delle modelle più richieste al mondo, ed è meravigliosa. Gracia De Torres, 33 anni e ormai trapiantata in Italia, non perde mai l’occasione di sfoggiare tutta la propria bellezza sui social. Nell’ultimo scatto di Instagram, il sexy bikini non è in grado di contenere il fisico mozzafiato: curve in mostra per la modella, che scatena così la fantasia dei followers.

I commenti di apprezzamento si sprecano: “Che gnocca da paura“, “Divina” – le scrivono i fan.

Gracia De Torres: la carriera della modella

La splendida Gracia è nata nel 1987 ad Almeria, in Spagna, dove inizialmente ha tentato la carriera sportiva. Tuttavia, un infortunio al crociato le ha impedito di continuare a giocare a pallavolo, e l’ha costretta a buttarsi su tutt’altra strada. Data la folgorante bellezza, per la De Torres è stato semplicissimo farsi notare come modella.

Dopo aver partecipato, nel 2007, allo show di “Supermodelo“, il suo volto è divenuto uno dei più richiesti a livello internazionale. Gracia ha così iniziato a girare il mondo per lavoro, fino ad approdare in Italia. Si è fatta conoscere al grande pubblico attraverso la partecipazione all’Isola dei Famosi 11, ed anche nel ruolo di valletta a “Ciao Darwin 8“, nel 2019.

In Italia, inoltre, la bella Gracia ha anche trovato l’amore. Si tratta di Daniele Sandri, di professione cestista, nato da mamma milanese e papà di Santo Domingo. Dopo aver trascorso i primi anni della sua infanzia a Saint Martin, Daniele si è trasferito a Treviso, dove ha coltivato la passione per il basket. Ad oggi, il ragazzo gioca nella Virtus Roma.

La De Torres ha sposato il cestista in gran segreto, nell’agosto del 2018. Solo a cerimonia conclusa, infatti, la modella ha deciso di svelare la verità ai suoi followers. Poco dopo il matrimonio, la stessa Gracia ha ammesso al settimanale Chi di desiderare fortemente un figlio.

