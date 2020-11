Hell Raton è fidanzato? Cosa si sa della vita del giudice di X Factor

Sta conquistando il pubblico come giudice di X Factor ma scopriamo qualcosa in più anche sulla vita privata di Hell Raton: ad esempio, è fidanzato? La risposta alla rinomata domanda

Manuel Zappadu è conosciuto al pubblico con il nome di Hell Raton ed è attualmente uno dei giudici di X Factor. Il giovane è alle prese con la sua prima esperienza televisiva, sebbene nell’industria musicale non sia esattamente un novello. Nonostante la giovane età è infatti a capo della crew Machete fondata insieme a Salmo e a Slait. È molto più di un’etichetta discografica in grado di rappresentare figure artistiche che vanno dai rapper ai produttori, dai deejay ai videomaker, autori e grafici. Manuelito -come è soprannominato- ha avuto modo di rilasciare materiale da solista come cantante ma è nel campo del management che ha trovato forse la sua vera vena. Non a caso il pubblico è entusiasta del suo operato nel talent show di Sky. Il giovane ha una spiccata capacità nel riconoscere del potenziale in artisti emergenti.

Hell Raton è fidanzato? La risposta alla frequente domanda

Come accade spesso un’esposizione televisiva di questo tipo porta le persone a incuriosirsi, soprattutto quando si tratta di personaggi parzialmente sconosciuti. Nasce così la volontà di conoscere altri aspetti magari anche legati alla vita privata. Nel caso di Hell Raton si dovranno accontentare di quello che il giovane racconta o mostra di sé. È infatti una persona molto riservata tanto che il suo profilo Instagram pubblico è nato solo in occasione dell’inizio del programma. Per il momento non si sa praticamente nulla sulla sua vita personale così come su eventuali partner.

Può sembrare strano di questi tempi ma alcune persone preferiscono mantenere al sicuro alcuni aspetti della propria quotidianità, senza esporli necessariamente alla merce del pubblico. Hell Raton piace per la sua genuinità e a X Factor ha dato prova di avere davvero occhio nel campo musicale.

Nel talent è a capo della categoria Under Donne della quale fanno parte Casadilego, Cmqmartina e Mydrama che continuano la loro esperienza giunta ai live show.

