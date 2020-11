Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 novembre: segreti da nascondere

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 novembre: l’appuntamento di Agnese ed Armando non è andato come sperato. Nel frattempo Adelaide…

Agnese ha finalmente deciso di dare una possibilità ad Armando. Il loro primo appuntamento, tuttavia, non è andato come sperato. I due erano sul punto di baciarsi, quando qualcosa li ha interrotti. Nel frattempo Laura sta cercando di promuovere la Caffetteria a fornitore ufficiale del Circolo, ma le cose non sono tutte rose e fiori, soprattutto se hai due collaboratori scansafatiche. E che dire di Umberto, ormai ad un passo dall’essere smascherato?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Adelaide ha un sospetto

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Agnese avrà paura che qualcuno l’abbia vista uscire con Armando. Ciò la porterà a fare un passo indietro. Le cose cambieranno quando i due si ritroveranno ad aiutare Salvatore e Marcello, finiti nei guai a causa della loro distrazione. I due ragazzi hanno combinato un disastro e Laura, furiosa, li ha lasciati a se stessi. Agnese ed Armando li aiuteranno a sistemare e, nel farlo, ritroveranno la sintonia perduta. Finalmente, dunque riusciranno a lasciarsi andare.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Agnese metterà Umberto alle strette. Perché sta sviluppando questo rapporto morboso con Federico? Cosa li lega? La donna ha intenzione di vederci chiaro.

Il giovane Pietro Conti è invece nei guai. Vittorio ha scoperto che è uno scansafatiche e non gliela lascerà passare liscia!

