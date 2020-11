Irina Shayk, selfie casalingo da supermodella del make-up: che bella – FOTO

Selfie di bellezza casalinga per la supermodella russa, Irina Shayk sempre attiva con il suo stile e l’amore per il make-up

Eccola ancora una volta alle prese con le “misure” di bellezza continentale. La supermodella russa Irina Shayk ha insegnato alle sue fans come apparire belle e solari per “strappare” qualche consenso. Ama “dipingere” la realtà attraverso nuovi look perdifiato, ma le capacità più grandi di Irina le possiamo ammirare direttamente sui canali social.

Ad esempio Instagram è un mondo di idee “bizzarre” e alla moda. Il “calderone” nel quale piace tanto immergersi e per il quale è divenuta famosa tra noi. Lo sbarco sui social invece rappresenta solo la “ciliegina sulla torta” del suo fantastico curriculum, sempre illuminato dai riflettori.

Ogni giorno Irina è impegnata a rendere più appariscente ed evolutiva la sua immagine di modella supersonica. La “discesa” dall’Olimpo dei “Monti Urali” ha riservato un grande seguito nel mondo dello spettacolo. Fino a poco tempo fa la “diva” russa è stata impegnata in gloriose sfilate da passerella per rappresentare i maggiori brand e franchising internazionali d’abbigliamento, ma il suo “potere” non finisce quì…

Irina Shayk, la FOTO su Instagram con i suoi…”amori”

Visualizza questo post su Instagram @luigiandiango 🖤 Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 9 Nov 2020 alle ore 5:29 PST

Nella vita di Irina Shayk non vige solo l’attenzione verso il mondo famigliare. A gestire la piccola Lea De Seine ci pensano i due mariti della supermodella, Bradley Cooper (l’ex) e Vito Schnabel, l’attuale compagno.

Come possiamo notare, Irina ha una certa affinità con gli uomini e la sua avvenenza è data anche per questo e per il periodo di frequentazione con Cristiano Ronaldo… Un bel “biglietto da visita” per i follower, che non hanno esitato a scardinare il “vetro” della curiosità per scoprire il suo innato talento.

Lo stesso che possiamo ammirare all’interno delle quattro mura di casa, dove causa covid è costretta a trascorrere gran parte della sua giornata. Ma Irina Shayk anche nelle circostanze “fuori onda” sa far valere il suo eterno valore di modella, innamorata del make-up artistico dei prodotti di bellezza oltreconfine.

Visualizza questo post su Instagram Home work …. Un post condiviso da irinashayk (@irinashayk) in data: 11 Nov 2020 alle ore 1:17 PST

Il selfie allo specchio in compagnia di un fisico mozzafiato e del suo hobby preferito ha reso l’atmosfera attorno a sè piacevole e i follower non hanno naturalmente fatto mancare il loro supporto morale e “multilingue”: “Russian beauty ;); very work from home vibes sis; обожаю ❤️❤️❤️❤️❤️”



