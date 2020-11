Justine Mattera torna ad infuocare il web con i suoi scatti decisamente hot. Solo il pizzo sul suo corpo da statua

Justine Mattera torna in intimo su Instagram ed il web va in tilt. La showgirl naturalizzata italiana è tornata a sorprendere il suo pubblico con uno dei suoi scatti sexy che piacciono davvero molto. Un regalo sensuale che mancava da alcuni giorni e che i fans hanno accettato a ben volere.

Lei nonostante l’età che avanza resta per tutti la Marylin nostrana, biondissima, con il suo accento un po’ ancora americano, nonostante la permanenza in Italia da 25 anni e quelle curve sinuose che fanno sognare. Una bellezza senza tempo la sua che non accenna a sfiorire. 49 anni compiuti a maggio, un corpo tonico e perfetto scolpito dal duro allenamento tra bicicletta e piscina.

Lo sanno bene i suoi oltre 450mila followers che giornalmente la seguono su Instagram. Perché se un tempo Justine Mattera era uno dei volti più amati della televisione anni Novanta, all’epoca del web 3.0 è la regina indiscussa dei social. E lei lo sa bene.

LEGGI ANCHE –> Michela Quattrociocche, mai così elegante: sguardo da sogno – Foto

Justine Mattera, ancora una volta superlativa

Visualizza questo post su Instagram Perfection is so yesterday. Ph @riccardomelosuphotography Lingerie @paladinilingerie Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 11 Nov 2020 alle ore 2:27 PST

Non teme confronti Justine Mattera su Instagram. L’americana continua a mietere vittime sui social con i suoi scatti da capogiro. Fotografie hot e ricche di eros che sconvolgono tutti per bellezza e fascino.

Justine è tornata a posare solo in intimo, bianco e di pizzo. Nulla più addosso per lei che chiusa in casa a Milano, essendo zona rossa, trova il modo di far sentire la sua presenza e riscaldare queste giornate fredde e non facili.

Reggiseno a balconcino con la spallina che cade sulla spalla e culotte. Un modello molto sensuale che le sta da dio. Capelli sciolti e biondissimi come sempre, un po’ cotonati. Ciuffo che gli scende sugli occhi, sguardo ipnotico e bocca leggermente aperta.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara, due cavalli per lei e un primo piano da paura – Foto

Visualizza questo post su Instagram Weekends be like… #lockdown Ph @riccardomelosuphotography Lingerie @paladinilingerie Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera) in data: 7 Nov 2020 alle ore 1:13 PST

A corredo della foto la showgirl scrive solo: “Perfection is so yesterday” ed è subito un grande plauso dal web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.