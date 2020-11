Karina Cascella meravigliosa con un abito corto e stivali al ginocchio-FOTO

La Cascella condivide uno scatto in cui appare stupenda con un mini abito rosa e stivali al ginocchio è davvero divina

L’opinionista Karina Cascella condivide su Instagram uno scatto in cui è fantastica con un mini abito e stivali al ginocchio. Nella didascalia fa una riflessione importante che riguarda una novità :”I momenti brutti passano sempre vero? Però lasciano cicatrici delle volte indelebili. Ho avuto momenti di grande sconforto in questi ultimi mesi. Mi sono sentita inadeguata, insiscura, mi sentivo “spogliata” da tutte le mie certezze”.

La Cascella non sta attraversando un bel periodo come nessuno al momento, per via dell’emergenza coronavirus che si è impossessata delle nostre vite. Nella vita di Karina c’è una novità, che voleva condividere con gioia ai suoi follower ma oggi la condivide con grande tristezza.

Karina Cascella e l’apertura del suo ristorante a Bergamo stroncato dal covid-19

Le parole di Karina Cascella riportate precedentemente da un suo post, che la ritrae all’interno del suo ristorante, sono rivolte proprio a questa bellissima nuova avventura che però non può ancora cominciare. La Cascella ha infatti aperto un ristorante a Bergamo, si chiama Matambre, insieme a Matteo Gulinati un imprenditore e vocalist. Il ristorante però dovrà aspettare per ricevere gli ospiti viste le nuove disposizioni del DPCM per fronteggiare la pandemia, che prevedono la chiusura di ogni attività di ristoro.

La Cascella era entusiasta di questa novità ed è infatti con parole tristi che si sfoga sui social con i sui follower. Ecco alcune sue parole:”Ad occhi chiusi, con il sorriso dopo tante lacrime versate, allargo le bracia e vi aspetto! Vi accoglierò come promesso e sarò felice di vedere ognuno di voi, qui nel nostro ristorante”.

Molti colleghi e amici famosi hanno fatto un in bocca al lupo a Karina per la sua nuova esperienza e questo calore le ha fatto piacere e spera di poter aprire il suo ristorante il più presto possibile. Intanto sulla pagina dedicata al locale si trovano alcune foto degli interni e appaiono dettagli raffinati ed eleganti con un richiamo agli anni 20. Forza e coraggio Karina, finirà questo periodo e si tornerà a mangiare al ristorante!

