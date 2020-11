Mette tutti quanti ko così, Ludovica Pagani. La ragazza è meravigliosa nel suo outfit e su Instagram è boom di accessi e di like per lei.

Instagram è terreno fertile anche per Ludovica Pagani. Lei è tra le star più note in Italia per quanto riguarda il popolare social network. La bergamasca, classe 1995, è una influencer di successo e lo testimoniano i tanti ‘mi piace’ che costellano ogni sua pubblicazione.

La 25enne orobica, di professione giornalista sportiva, ha anteposto la propria presenza sui social alle apparizioni televisive. E tante volte lei mostra la propria immagine per delle buone cause. Infatti fa da testimonial per associazioni che cercano di aiutare i bambini che abitano le zone povere del pianeta. Accanto a ciò, Ludovica poi in maniera immancabile presta il proprio volto anche a delle campagne pubblicitarie. E poi ci sono i suoi selfie personali, che tanto piacciono al suo pubblico. E che sono visibili nella prossima pagina.

