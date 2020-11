Manuel Agnelli, chi è la moglie del giudice di X Factor

È tornato a ricoprire il ruolo di giudice a X Factor il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita: chi è la moglie e la figlia

Quest’anno a X Factor abbiamo assistito al gradito ritorno al tavolo dei giudici di Manuel Agnelli. Il pubblico ha imparato a conoscere la sua personalità anche grazie alle sue precedenti esperienze nel talent show di Sky e sebbene sia tanto amato quanto odiato per alcuni suoi giudizi, nessuno arriva a mettere in discussione le sue competenze artistiche. Fondatore e frontman del gruppo degli Afterhours è anche produttore discografico, scrittore e ormai personaggio televisivo. Ma cosa si sa della sua vita privata?

Moglie e figlia di Manuel Agnelli, giudice di X Factor

Sebbene sia una persona piuttosto riservata si conoscono alcuni aspetti della vita privata di Manuel Agnelli. È legato da una quindicina d’anni a Francesca Risi, attuale moglie, con la quale ha avuto anche una figlia. Emma ha 11 anni e il cantante è stato molto attento a non lasciare che i media avessero altre informazioni su di lei. Anche della moglie si conosce molto poco, Francesca mantiene stretta la sua privacy tanto da non avere alcun tipo di social pubblico.

La donna è tuttavia apparsa accanto al marito in più occasioni, durante eventi e presentazioni. Sono numerose le foto dei due che si mostrano sempre molto affiatati. Manuel ha raccontato del loro primo incontro, ricordando come lei non sapesse che si trattasse di un cantante. Proprio il fatto che non lo conoscesse e fosse lontana dal mondo della musica lo attirava.

Recentemente ha raccontato come Francesca sia la sua personal stylist, sempre pronta a dargli una mano in ambito lavorativo e non. La coppia continua a mantenere stretta la propria quotidianità, proteggendo così il proprio rapporto e la propria famiglia.

