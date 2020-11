Martina Colombari. Eterna certezza di eleganza e sensualità. Statuaria – FOTO

Martina Colombari. Lo scatto su Instagram che seduce, la bellezza intramontabile di una delle donne più eleganti del panorama dello spettacolo italiano

Era il 1991 quando abbiamo sentito pronunciare per la prima volta il nome di Martina Colombari. Una giovinetta di appena 16 anni, originaria di Riccione, che vinse il titolo di Miss Italia. Si, avete letto bene: 1991. Sono passati quasi 30 anni. Guardandola ora non si direbbe. La sua bellezza è rimasta cristallizzata nel tempo. Eppure, se consideriamo le varie tappe della sua carriera e della vita privata, ci accorgiamo di come il tempo sia passato. Poco importa, Martina Colombari lo ha impegato al meglio, mettendo a frutto il suo talento e la sua umanità, al servizio del prossimo.

Non solo cinema, fiction di successo e programmi televisivi. La showgirl si è distinta sempre per il suo impegno nel sociale. Attivista nel progetto “Every Child is my Child”, in prima linea nella sensibilizzazione sui disturbi alimentari, volontaria con la Fondazione Francesca Rava, ha visto in prima persona la devastazione causata dal terremoto di Haiti del 2010. Insieme a Bebe Vio ha artecipato a Giochi senza barriere testimoniando come lo sport sia un’ottima terapia per il recupero fisico e psicologico dei ragazzi portatori di protesi.

Martina Colombari. Lo scatto in bianco e nero che paralizza il web