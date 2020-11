Melita Toniolo, la tuta fucsia fluorescente è attillatissima. Curve mozzafiato | FOTO

Una sensualissima Melita Toniolo si prepara alla puntata di “All Together Now”: la tuta fluorescente fa impazzire i fan

“Mel T, ex spice girl de Treviso, vi aspetta stasera“: con queste parole, Melita Toniolo ha svelato ai suoi followers l’outfit indossato nella puntata di “All Together Now“, in onda ieri sera su Canale 5. La tuta fuscia fluorescente, attillatissima, le fascia il fisico statuario, valorizzando le incantevoli forme della bella trevigiana.

Ammaliati da tanta bellezza, i followers si sono scatenati: “Sempre più bella” – le dichiara un utente, e qualcun altro rincara la dose – “Maestosa dea Melita” .

Melita Toniolo: alcune curiosità sulla sexy “Diavolita”

La sensualissima Melita Toniolo, classe 1986, è nata a Treviso, dove ha iniziato la propria carriera di modella e fotomodella. Il successo di pubblico arriva con la partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello, nel 2007, dove tra l’altro troverà l’amore con Alessandro Tersigni. Da quel momento, la carriera televisiva è spianata.

La modella viene ricordata soprattutto per il ruolo di inviata all’interno del programma “Lucignolo“, in onda su Italia Uno, che le ha attribuito il soprannome di “Diavolita“. Successivamente, dal 2013 al 2014, la Toniolo prenderà le redini del programma in qualità di conduttrice.

Moltissime le trasmissioni a cui la bella Melita ha partecipato: da “Quelli che il calcio…“, nel ruolo di opinionista, a “Candid Camera Show” e “Mitici ’80“, come co-conduttrice. Attualmente, la showgirl è in onda su Canale Cinque nel programma “All Together Now“, in cui ricopre il ruolo di giurata.

Dopo una relazione durata due anni con l’attore Alessandro Tersigni, nel 2015 Melita si fidanza con il comico Andrea Viganò. La coppia ha avuto un figlio, Daniel, nato nel dicembre del 2017.