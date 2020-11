Mercedesz Henger spaziale: minigonna sexy, sogno ad occhi aperti – FOTO

Mercedesz Henger ha condiviso una foto sui social che lascia senza fiato i numerosi follower, ben 750 mila seguaci

Nello scatto di alcuni giorni in cui fa la figlia di Eva Henger appariva madida di sudore dopo un allenamento in palestra prima del lockdown, quando non erano in vigore le restrizioni del governo per contrastare l’emergenza del coronavirus. Poco fa Mercedesz Henger ha pubblicato un altro scatto bollente che mette a dura prova il self-control dei suoi follower. L’ex concorrente dell”Isola dei Famosi’ si mostra con il suo fisico stellare: indossa una gonna nera cortissima che lascia largo spazio alla fantasia. Il total black la fa da padrone: la maglietta stretta con una sola manica fa vedere il suo braccio ridisegnato dagli allenamenti; il seno è perfettamente visibile sotto la monocolore aderente. Lo sguardo da pantera intimorisce chi ne viene al cospetto, complice lo foto sapientemente scattata dal basso.

La foto total black di Mercedesz Henger