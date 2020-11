Mika, chi è il fidanzato storico del giudice di X Factor

Un artista internazionale che ha ormai conquistato il cuore degli italiani, Mika, quest’anno è tornato a X Factor come giudice. Ma cosa si sa della vita privata del cantante?

Amato dal pubblico per il suo talento e la sua personalità Mika ha fatto ritorno a X Factor in quest’ultima edizione, dopo diversi anni di pausa dal programma. Nel frattempo si è dedicato come sempre alla musica, lavorando all’album “My Name Is Michael Holbrook” -pubblicato lo scorso anno- e ad alcuni progetti paralleli. Un artista davvero unico nel suo genere che non smette mai di sorprendere. Sebbene sia anche una persona parecchio riservata più volte le persone si sono fatte domande sulla sua vita privata, di cui si conoscono tuttavia alcuni dettagli.

Chi è il fidanzato storico di Mika, giudice di X Factor

Nonostante riesca a ritagliarsi la propria privacy qualcosa sulla vita sentimentale di Mika si conosce. Il cantante ha infatti un fidanzato storico, con il quale condivide la propria vita dal 2007. Si tratta del regista greco Andreas Dermanis che ha conosciuto proprio sul set di un video musicale. La loro relazione nasce molto prima del coming out di Mika e continua ancora oggi ben protetta da occhi indiscreti. Quello che si sa è che i due convivono a Londra, sede di lavoro di Andreas, e il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele.

Alcuni anni fa il cantante aveva rivelato come fosse difficile per una persona stare accanto a qualcuno come lui, dalla vita frenetica e con mille impegni che lo portano spesso lontano da casa. Il regista, a detta del suo compagno, è una persona molto semplice ma che supporta pienamente la sua carriera, nonostante le difficoltà. Si hanno davvero pochissime immagini dei due insieme, a dimostrazione di come si possa mantenere un profilo molto basso anche per salvaguardare la propria relazione e la propria privacy.

Mika al momento si trova in Italia per la sua esperienza a X Factor, giunta ormai alla fase finale, quella dei live show. Il giudice quest’anno è alle prese con la categoria degli Over della quale fanno parte Vergo, Eda Marì e NAIP.

