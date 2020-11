Nadia Toffa: “Ti aspetterò tutta la vita”, l’ultimo regalo della “Iena”

Nadia Toffa è rimasta nel cuore degli italiani con il suo sorriso sempre stampato sulla faccia malgrado la sua malattia, che l’ha portata via a soli 40 anni

Stamattina in collegamento dagli studi televisivi di ‘Mattino 5‘, programma condotto da Federica Panicucci, è intervenuta Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa. La giornalista e scrittrice è scomparsa un anno fa a Brescia (sua città natale) a causa di una lunga e grave malattia, un tumore al cervello contro cui ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine. Toffa era conosciuta soprattutto per le sue inchieste alle ‘Iene‘, il programma satirico di ‘Mediaset’, molto seguito dai telespettatori. Oltre al suo lavoro di inviata, la giornalista ha scritto vari libri, di cui l’ultimo pubblicato nel 2019 “Non fate i bravi – la testimonianza che ci ha lasciato”. La “Iena” però aveva ancora una sorpresa per i suoi estimatori e sua madre ne ha parlato in televisione stamattina.

Il regalo che Nadia Toffa ha riservato ai suoi fan

Margherita Rebuffoni a ‘Mattino 5’ ha parlato dell’ultimo libro che ha pubblicato a nome di sua figlia. Si tratta di una raccolta di pensieri d’amore intitolata “Ti aspetterò tutta la vita”, libro per cui Nadia Toffa aveva già firmato l’uscita. Prima di morire, la “Iena” ha fatto promettere a sua madre di pubblicare il suo lavoro. In quest’opera postuma ci sono, come ha detto la Rebuffoni a Federica Panicucci, 450 testi: “Lei me li leggeva al mattino, ma non sapevo che erano tanti”. In questo libro ci sono i pensieri che Nadia aveva l’abitudine di leggere proprio a sua madre ogni mattina. Sono racconti di vita vissuta, una storia vera: “E lei di questa storia racconta tutta la verità”, afferma Margherita.

L’intervista della Panicucci è terminata con una commovente poesia che la Rebuffoni ha dedicato a sua figlia, un atto bellissimo per onorare la memoria di Nadia.