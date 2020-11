Precipita da circa 20 metri durante una scalata: ragazzo muore sotto gli occhi dei compagni

Un climber di 27 anni ha perso la vita durante una scalata sulla parete di Pedra Longa a Baunei, comune in provincia di Nuoro.

Trageda nella mattinata di ieri in provincia di Nuoro, dove un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nel corso di una scalata sulla parete di Pedra Longa, nel comune di Baunei. La vittima, climber ed istruttore del club alpino sudtirolese Alpenverein a Bressanone, durante la scalata con alcuni suoi compagni avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Un volo di circa 20 metri che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il 27enne, deceduto durante il trasporto in ospedale.

Nuoro, precipita da circa 20 metri durante una scalata con alcuni compagni: muore climber di 27 anni

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 11 novembre, durante un’arrampicata insieme ad alcuni compagni. È accaduto a Baunei, comune in provincia di Nuoro, intorno alle 13. La vittima è Hannes Hofer, istruttore del club alpino sudtirolese Alpenverein a Bressanone. Stando alle prime informazioni, come riporta Fanpage, il 27enne stava scalando la parete di Pedra Longa, quando improvvisamente avrebbe perso l’equilibrio precipitando nel vuoto da un’altezza di circa 20 metri. A lanciare l’allarme sono stati gli stessi compagni di Hannes che hanno subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 a bordo di un elisoccorso ed il Soccorso alpino. Raggiunto il punto, dove si trovava il giovane, il personale medico lo ha caricato sull’elicottero per trasportarlo in ospedale, ma, purtroppo, il ragazzo è deceduto durante il tragitto per le gravi ferite riportate nella caduta.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche il Soccorso Alpino, i finanzieri ed i carabinieri del comune in provincia di Nuoro che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti.

Anche la sorella di Hannes, come riporta Fanpage, perse la vita a 27 anni durante una scalata nel 2016 in Alto Adige. La ragazza precipitò, insieme al compagno di cordata, da un’altezza di circa 300 metri, entrambi morirono sul colpo.

Oggi ha perso la vita Hannes Hofer, giovane ventisettenne, climber appassionato e assiduo frequentatore del nostro… Pubblicato da Comune di Baunei – Santa Maria Navarrese su Mercoledì 11 novembre 2020

Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia della vittima, tra cui quello del Comune di Baunei che sulla propria pagina Facebook ha pubblicato un post: “Oggi ha perso la vita Hannes Hofer, giovane ventisettenne, climber appassionato e assiduo frequentatore del nostro territorio. Giunga alla sua famiglia e alla comunità di Tiles la nostra sincera condoglianza. Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e la comunità tutta di Baunei e Santa Maria Navarrese“.

