Totti e Ilary Blasi positivi al coronavirus, l’ex capitano ha avuto i sintomi dell’influenza e di conseguenza aveva chiesto un tampone

Ad oggi Totti si sta rimettendo dopo aver avvertito sintomi tipici del covid-19, tosse, febbre, spossatezza e malessere. Sono questi i sintomi che hanno acceso il campanello d’allarme e spinto l’ex capitano a sottoporsi a tampone per verificare la presenza del coronavirus. Il tampone ha dato esito positivo e anche sua moglie, Ilary Blasi è risultata positiva ma asintomatica.

Ilary Blasi e Totti in isolamento nella loro casa, in stanze separate

La coppia dopo essere risultata positiva al coronavirus, ha deciso di mettersi in isolamento per evitare di entrare in contatto e contagiare i tre figli, di cui una ha solo 4 anni. La Blasi e Totti quindi si sono isolati in stanza separate per guarire dal virus, fortunatamente hanno una villa grande e in questo modo riescono a mantenere le distanze. Un’altra sfortuna per Totti, che qualche settimana fa ha perso il padre Enzo per il coronavirus.

In ogni caso Totti è in via di guarigione, mentre la Blasi non ha mai avvertito i sintomi della malattia. I due hanno mantenuto grande riserbo sulla faccenda, infatti non si sa in che modo l’ex calciatore abbia contratto il virus. In realtà se si hanno contatti non protetti da mascherina è davvero facile contrarre la malattia. Basta fermarsi a parlare con un amico o un conoscente, senza mantenere le giuste distanze e senza mascherina.

Oppure sul lavoro è molto facile, sopratutto quando si condividono gli spazi. Insomma ci sono mille modi in cui ci si può ammalare purtroppo, basta davvero poco, una dimenticanza e il virus non perde tempo. In ogni caso sarà dunque Totti ad annunciare quando e come sarà guarito dal covid. Attendiamo sue notizie.

