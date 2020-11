Rocio Munoz Morales ha deliziato la sua platea con uno scatto sbalorditivo in cui sfodera tutto il suo fascino.

Rocio Munoz Morales è un’attrice amatissima dal pubblico italiano. La classe 1988 iniziò a conquistare popolarità partecipando ad alcuni programmi della televisione spagnola come ‘Mira Quién Baila!’ in cui aveva il ruolo di insegnate. Trasferitosi in Italia, debuttò nei nostri cinema con ‘Immaturi – Il viaggio’. Nella sua incredibile carriera ha preso parte ad altre pellicole di successo come ‘Tutte le strade portano a Roma’ e ‘Natale da chef’. Rocio è sposata con il collega Raoul Bova: la coppia ha avuto anche due bambini. L’attrice e modella, poco fa, ha deliziato i suoi follower su Instagram con uno scatto intrigante .

Rocio Munoz Morales, scatto intrigante sui social: che bellezza!

Rocio, poco fa, ha condiviso in rete un paio di fotografie particolari. La nativa di Madrid mette in mostra tutta la sua bellezza e la sua femminilità. In uno dei due scatti, la spagnola indossa un completo molto elegante e sensuale. Il suo viso è magnifico come sempre e le sue labbra carnose valorizzate da un rossetto di colore rosso fuoco non passano di certo inosservate. Il post ha già raccolto più di 4mila cuoricini e numerosi commenti.

Gli scatti di Rocio sono sempre dolcissimi. L’attrice ama condividere momenti speciali in compagnia dei suoi figli.

