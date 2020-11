Rodolfo Laganà, ai funerali di Gigi Proietti in sedia a rotelle

Rodolfo Laganà, l’attore di tante commedie, è gravemente malato. Ma anche sulla sedia a rotelle non ha rinunciato a salutare per l’ultima volta il maestro

Il grande attore della commedia italiana da sei anni soffre di una malattia molto grave, Rodolfo Laganà sta vivendo un dramma che non gli lascia scampo e lo costringe a stare su una sedia a rotelle. Un uomo di classe e di risate, quelle nei suoi lavori, non sono mai mancati, ha trasmesso la sua passione al figlio Filippo, anche lui attore, con il quale ha un bellissimo rapporto e un legame molto forte. E’ stato lui ad accompagnarlo ai funerali del maestro Gigi Proietti.

Rodolfo Laganà, la malattia dell’attore

L’alunno non poteva di certo non salutare per l’ultima volta il suo maestro, quello che gli ha insegnato i trucchi del mestiere, che lo aiutato con consigli e mandrakate. L’attore romano ha esordito al cinema nel 1983 con Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada. Dopo una serie di lavori che lo hanno reso una star del cinema e della televisione italiana, Rodolfo Laganà ha dovuto però fare i conti con una grave malattia. Infatti è malato da sei anni di sclerosi multipla, lo ha annunciato proprio lui nel 2014, in occasione di un convegno. “Scoperta dopo un percorso, il primo sintomo è stato un dolore alla gamba – ha spiegato quella volta – la gamba non si rimetteva a posto, abbiamo fatto degli approfondimenti, una risonanza, ed è emerso che avevo questo principio di sclerosi; da li è nata tutta la trafila”.

Nonostante la sua vita sia cambiata in un batter d’occhio, il comico non rinuncia alla sua passione e così lo scorso anno è tornato a recitare nel film A mano disarmata. Non ha mai perso il senso dell’umorismo e l’ironia che lo rendono unico.

