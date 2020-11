Roshelle provocante su Instagram in versione ballerina hot per sponsorizzare il suo ultimo brano uscito solo ieri

Visualizza questo post su Instagram “7 giorni” fuori a mezzanotte 🔪💖 you ain’t readyyyyyy 🥵 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 11 Nov 2020 alle ore 11:30 PST

Roshelle torna in pista con tutto il suo sound. La prosperosa cantate dai capelli rosa torna a far sentire la sua voce con un nuovissimo singolo: “7 giorni”. Uscito solo ieri, si appresta a diventare un altro grande successo.

Prodotto da Andry The Hitmaker segue il brano “00:23” uscito ad ottobre. Due brani, uno dietro l’altro realizzati sotto l’etichetta Island Records di Universal Music Italia. Un grande traguardo per l’artista che si è fatta conoscere ad X Factor nel 2016 e da allora non si è più fermata.

Diversi sono i singoli pubblicati per Roshelle che riesce a mixare sound e influenze diverse ma che in questi anni si è fatta apprezzare anche molto sul web, soprattutto sui social. È seguitissima con i suoi capelli rosa che piacciono da morire ma anche per la sua voglia di farsi vedere e mostrare, senza disdegnare di mettere in primo piano le sue formose grazie.

Roshelle, allenamento sexy in casa: una bomba

Visualizza questo post su Instagram che parte di “7 giorni” sai già a memoria? 🥵🔪💖 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 12 Nov 2020 alle ore 5:00 PST

Roshelle torna su Instagram con una delle sue foto molto particolari che spesso fanno il giro del web. Allenamento sportivo in casa per la cantante in versione un po’ ballerina per l’abbigliamento un po’ da palestra casalinga.

Una foto studiata per promuovere il suo ultimo singolo “7 giorni” uscito solo ieri. E difatti a corredo della foto la star di X Factor ha scritto: “che parte di “7 giorni” sai già a memoria? 🥵🔪💖”.

Peccato però che l’attenzione è caduta su di lei, sulla sua mise e sulla sua posa un po’ spinta. Calze rosa da ballerina, body nero scollatissimo sulla schiena che si “infila” nel lato B lasciandolo, se non fosse per le calze, quasi tutto scoperto ed in primo piano rispetto alla foto.

Sì perché la cantante alza la gamba, in stile esercizi da ballerina classica, ma non l’appoggia alla sbarra ma ad una libreria piena di pesi da palestra e alcune foto.

Insomma una cornice insolita che però attira e incuriosisce. In una sola ora oltre 30 mila like e moltissimi commenti alcuni dei quali la invitano anche a non cantare ma a fare altro.

