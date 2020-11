La top model della musica rapper, Roshelle ha dato spettacolo su Instagram con una performance da standing ovation della sensualità

Visualizza questo post su Instagram Non farmi piangere o il mio saw mi vendicherà Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 8 Ott 2020 alle ore 5:00 PDT

Non c’è spazio all’immaginazione per la cantante rapper di origini lombarde, Roshelle. L’istinto incontrollabile e “feroce” dimostrato durante le dirette sonore sono il leitmotiv delle sue gloriose perfromances.

La ragazza dai capelli viola ha coltivato a 360 gradi tutto ciò che è stato seminato di buono in famiglia. Non si è mai fermata davanti a nulla e neppure risparmiata ai lavori più umili e degradati dalla società. Così Roshelle ha costruito la sua carriera, partendo dalla superficie del fondo stradale, fino ad arrivare al massimo a cui poteva aspirare. 24 anni e un successo “sudato”, nel vero senso della parola.

Ha iniziato a farsi notare sulla piattaforma di “Youtube”, esibendosi attraverso prestazioni d’artista musicale predestinata. Poi è arrivata la chiamata a X Factor 10, che ha contribuito a rendere onore alle sue innate qualità di cantante. L’intraprendenza e un “pizzico” di trasgressività, nell’affrontare gli ostacoli della vita sono le sue “armi” vincenti, che le hanno permesso di scalare le montagne dell'”Everest”, nel più breve tempo possibile

Roshelle, il “piacere” dell’immaginazione, tutto ad un tratto

Visualizza questo post su Instagram M👀Nwatcher 🌃 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 2 Nov 2020 alle ore 3:25 PST

La musica di Roshelle è entrata molto presto nelle “vene” di molti follower, che ora la diva artistica dai capelli rosa si ritrova tutti “assembrati” su Instagram. Nessuno ora ha intenzione di togliersi dalle orecchie le “cuffiette”, tipiche di un soggetto rapper.

Così la cantante di Lodi ha incantato la platea sui social, ancor più dall’uscita del nuovo singolo “00:23”, che ha dato il là ad un nuovo “sospiro” di carriera. Il momento di estasi però non finisce qua per lei, pronta ad offrire un’altra “dose” di spettacolo puro, attraverso metafore accattivanti e apparenze trasgressive, proprio come piace a lei.

E allora prepariamoci ai “7 giorni fuori a mezzanotte” per chi è già pronto per tuffarsi in questa fantastica avventura musicale, conquistata col “sudore“. Roshelle ci è risucita alla grande, come dimostra nell’ultima foto pubblicata su Instagram, del post-performance.

Visualizza questo post su Instagram “7 giorni” fuori a mezzanotte 🔪💖 you ain’t readyyyyyy 🥵 Un post condiviso da Roshelle (@roshellemusic) in data: 11 Nov 2020 alle ore 11:30 PST

Da sottolineare le “fatiche” di Ercole dell’artista per arrivare all’obiettivo, nonchè a quel dettaglio che non è affatto sfuggito agli occhi dei follower. Parliamo del top scuro bagnato che improvvismente mette in risalto la trasparenza dell’indumento, con tanto di reggiseno in vista. E voi invece vi sentireste pronti a mantenere il passo di Roshelle?

