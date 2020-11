Scontro fra Giovanni Ciacci che va contro a Guillermo Mariotto e Costantino Della Gherardesca

Ciacci ha commentato il programma Ballando con le Stella accusando fortemente Guillermo Mariotto di essere fastidioso come giudice

Giovanni Ciacci non si è risparmiato nel commentare l’operato di Guillermo Mariotto come giudice a Ballando con le Stelle. Lo ha definito infatti fastidioso, arrogante e prepotente. Certo non sono parole leggere quelle mosse dall’opinionista. Tuttavia potrebbe anche avere ragione, dal momento che effettivamente Mariotto si è lasciato andare diverse volte a commenti spiacevoli nei confronti sopratutto della Isoardi e Rossella Era.

Giovanni Ciacci contro Mariotto “un giudice arrogante, ormai è il Mariotto show”

Ciacci continua spiegando che ormai sembra essere diventato il Mariotto Show dal momento che si comporta da protagonista. Inoltre afferma di non capire mai cosa vuol dire quando esprime il suo giudizio, sarebbe quindi poco chiaro e parlerebbe anche a sproposito. Ciacci si sofferma anche sull’ordine della votazione, infatti non comprende perché Mariotto sia sempre l’ultimo a votare in questo modo può cambiare il suo voto in base a quello che dicono gli altri prima di lui.

L’opinionista a questo punto propone una votazione contemporanea alla Carlucci, in modo che i giudici non si facciano influenzare dagli altri. Ciacci si è poi espresso anche su Costantino Della Gherardesca, definendolo spocchioso e con la puzza sotto al naso. Il coreografo che prepara sempre molto bene ed accuratamente i suoi balletti e costumi. Il suo lavoro viene definito da Ciacci un teatrino di parrocchia che non piace a nessuno.

Insomma non sono parole molto piacevoli quelle rivolte al ballerino, Ciacci si sa non le manda dire ma forse con Costantino ha un pò esagerato. In ogni caso il vero motivo dietro alle critiche mosse a Mariotto, sarebbe che Ciacci vorrebbe essere preso in considerazione lui stesso come giudice di Ballando con le Stelle. Vuole dunque affossare l’avversario, chissà se ci riuscirà.

