Selvaggia Roma, in intimo è una bomba. Tatuaggi e fondoschiena in bella mostra – FOTO

Nuovo scatto bollente per la bella Selvaggia Roma che ha pubblicato sui social uno scatto che la ritrae in intimo Calvin Klein

L’ex volto di “Uomini e Donne” attira con estrema facilità le attenzioni dei followers che la segue non solo per la sua forma fisica perfetta e tonica ma anche per l’estrema allegria che la contraddistingue.

Solo poche ore sono bastate per far impazzire i suoi fan dopo la pubblicazione dell’ultimo scatto sulla pagina Instagram che conta al momento 1 milione di contatti. Selvaggia Roma ammalia e seduce con naturalezza e disinvoltura e anche nello scatto condiviso ieri ci è riuscita alla grande.

“Bambina nell’anima, Donna nella mente, Femmina nel corpo!” scrive a commento dell’ultimo scatto che la vede indossare un intimo reggiseno e slip firmato Calvin Klein. Lei è una grande mangiona come spesso ammette nelle stories che fa sul suo profilo, ma è anche una grandissima atleta e trascorre molte ore al giorno ad allenarsi per mantenere una forma fisica invidiabilissima. Nello scatto spuntano i tatuaggi di Selvaggia, uno nell’avambraccio e l’altro sulle costole sempre nel lato sinistro e che nella foto è parzialmente nascosto dal reggiseno.

I fan commentano entusiasti: “Tu,sei tutta,selvaggia sei unica sei,completa per,me!non ce,donna migliore di,te😍😍🔥🔥😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥” e “Sei il top assoluto 🔝❤️”.

Selvaggia Roma, da domani nuova concorrente al GF Vip